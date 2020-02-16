مدير عام "تعليم الرياض" يؤكد على دور قادة المدارس في الإشراف على العملية التعليمية

افتتح "ملتقى دور القيادة المدرسية" في الرياض

شدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الدور العظيم لقادة المدارس في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع ومحب لوطنه، معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره.



وأشار المدير العام إلى ضرورة صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، مضيفًا أن على سواعدهم تقوم التنمية، وفق معارف ومهارات تبنى عليها شخصياتهم المعتدلة السليمة ذات أهداف من متطلبات وطنية وإنسانية، من خلال الابتكارات التي تسهل على الناس حياتهم.





وشدد "الوهيبي" على أن "وطننا يحتاج إلينا، وينتظرنا، لنبني ونجهز ونهيئ، فنحن في وطن أعزه الله وأكرمه بالحرمين الشريفين، في ظل قيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، وهذا منبع عزنا وفخرنا".



وقدم المدير العام شكره للمشاركين في أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية من الأكاديميين والمختصين على جهودهم، خلال افتتاحه أعمال الملتقى، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفًا تربويًا وقائد مدرسة.



من جانبه، ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس، كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم شكره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته وافتتاحه ملتقى دور القيادة المدرسة في ظل "رؤية ٢٠٣٠".



وأوضح "العويس" أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين "رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠"، و"التجارب والمبادرات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية في ظل رؤية ٢٠٣٠.