أكثر من 244 ألف فحص مخبري بمستشفى خميس مشيط العام

خلال النصف الأول من العام 2021

أجرى مستشفى خميس مشيط العام، خلال النصف الأول لعام (2021م)، ما يقارب (244555) فحصًا مخبريًا.

كما بلغ عدد مراجعي مختبر المستشفى (41716) مستفيدًا، وعدد المتبرعين بالدم (1320) متبرعًا، وقام قسم الأشعة بعمل (66000) فحص خلال الفترة نفسها.

وأوضحت "صحة عسير" أن المستشفى نفذ عبر فريق الطب المنزلي (946) زيارة للمرضى، إضافة إلى صرف (176304) وصفات طبية من قبل الصيدلية.

وقالت "صحة عسير"، إن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى بلغ (65741) مراجعًا، وفي قسم العلاج الطبيعي بلغ عدد المستفيدين (2455) مستفيدًا من خلال (11315) جلسة علاج طبيعي، فيما تم إجراء (1514) جلسة غسيل كلوي لـ (246) مريضًا.