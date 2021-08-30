خلال 14 يوماً.. "أمانة الرياض" تُعيد سفلتة 343 ألف م2 للارتقاء بكفاءة الطرق

نشرت أمانة الرياض إحصائيات أعمال صيانة الطرق خلال الفترة من 13 حتى 26 أغسطس 2021م، مشيرة إلى أن تلك الجهود جاءت للارتقاء بكفاءة الطرق في المدينة.
وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنها أعادت سفلتة 343.370 ألف م2، وعالجت 66.299 ألف م2 من الحفر والهبوطات، بجانب 13.727م2 دهانات أرضية و5.341م2 صيانة للأرصفة.
عالجت 66 ألف م2 من الحفر والهبوطات و13 ألف م2 دهانات أرضية
نشرت أمانة الرياض إحصائيات أعمال صيانة الطرق خلال الفترة من 13 حتى 26 أغسطس 2021م، مشيرة إلى أن تلك الجهود جاءت للارتقاء بكفاءة الطرق في المدينة.
وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنها أعادت سفلتة 343.370 ألف م2، وعالجت 66.299 ألف م2 من الحفر والهبوطات، بجانب 13.727م2 دهانات أرضية و5.341م2 صيانة للأرصفة.