ثغرة تفضح مستخدمي "تويتر" والشركة تتحرك بصورة عاجلة

الشركة: عيب "فني" غير مقصود.. طرحت تحديثًا لتطبيقاتها

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف عدد كبير من المستخدمين عن ثغرة في تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"؛ وهو ما دفع الشركة الأمريكية للتحرك بصورة عاجلة.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- من وجود ثغرة وعيب فني في خدمة "فلييتس" في تويتر، والتي تفضح عددًا كبيرًا منهم.

والمفترض أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير (24 ساعة على أقصى تقدير)؛ لكن مستخدمي "تويتر" لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر على شريط الأخبار؛ مما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.

وبالفعل أصدرت سريعًا "تويتر" بيانًا قالت فيه إن هذا عيب "فني" غير مقصود، وطرحت تحديثًا لتطبيقاتها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" لإصلاح تلك الثغرة.

وظل هذا العيب الفني موجودًا لنحو 24 ساعة كاملة، قبل أن تطرح "تويتر" تحديثها لإصلاح الثغرة.

ولكن قال المتحدث باسم تويتر: إن القصص التي تم نشرها خلال وجود ذلك العيب الفني، ستظل موجودة على شريط أخبار المستخدمين لنحو 30 يومًا إضافيًّا قبل أن تختفي تلقائيًّا.

وأشارت "تويتر" إلى أنه يمكن للمستخدمين أن يقوموا بحذف القصص بأنفسهم وعدم الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.