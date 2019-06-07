"السبر": رجال الحد الجنوبي أعين تسهر وتتعب ليرتاح المجتمع

خلال حفل عيد الفطر بجامع الشيخ عبدالله الجارالله

احتفل جماعة جامع الشيخ عبدالله الجار الله بحي العريجاء بمدينة الرياض بعيد الفطر بعد صلاة العيد في جامع الجار الله، حيث خطب بالجامع الشيخ سعد بن عبدالله السبر، ووجّه فيها خطابه لرجال الحد الجنوبي ورجال الأمن.

وذكر الشيخ "السبر" في خطبته أهمية الأمن والتمسك بالدين الذي حث على السمع والطاعة لولاة الأمور، والحرص على الاجتماع وعدم التفرق، ثم وجّه خطابه لرجال الحد الجنوبي ورجال الأمن، وأنهم الأعين التي تسهر وتتعب ليرتاح المجتمع ويؤدي العبادة في أمن وأمان.

عقب ذلك اجتمع جماعة الجامع في مخيم التفطير شرق الجامع وتناولوا طعام الإفطار في حفل بسيط يسوده الحب والأمن والأمان والتآلف والتآخي بين جماعة جامع الشيخ عبدالله الجارالله.