السفارة بالكويت: الدخول للمملكة سيكون عبر "تأشير" بداية من 1 يناير

قالت: تأشيرة العمرة ستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة

كشفت السفارة السعودية في الكويت، اليوم، أنه بداية من 1 يناير المقبل سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة) عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة.

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28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 11:36 AM

قالت: تأشيرة العمرة ستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة

السفارة بالكويت: الدخول للمملكة سيكون عبر "تأشير" بداية من 1 يناير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت السفارة السعودية في الكويت، اليوم، أنه بداية من 1 يناير المقبل سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات العمرة) عن طريق الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (تأشير).

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: فيما يتعلق بتأشيرة العمرة، فستبقى كما كانت في السابق عن طريق المكاتب المعتمدة من السفارة.

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