سيول محايل تجرف مواطناً ومركبته.. والدفاع المدني ينتشله

صعد فوق ظهر مركبته إلى أن تم إنقاذه وتعرض لإصابات متفرقة

جرفت السيول القوية التي شهدتها محافظة محايل مساء البارحة مواطناً ومركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية بالمحافظة.

وتفصيلاً، جرفت السيول بوادي تيه بمحايل مواطناً ومركبته من طراز نيسان صني، أثناء محاولته عبور الوادي الذي يفصل بين قرى جنوب المحافظة والطريق العام، إذ داهمته السيول لتجرفه ومركبته، فما كان منه إلا أن صعد على ظهر المركبة عندما غمرت المياه المركبة، حتى وصول فرق الدفاع المدني التي قامت بإلقاء حبل له، ومن ثم انتشاله رغم صعوبة المكان الذي سقط فيه وقوة السيول.

وتم نقله إلى مستشفى محايل العام؛ إثر تعرضه لإصابات متفرقة ليغادره في ساعة متأخرة من الليل بعد تلقيه الإسعافات اللازمة واستقرار حالته الصحية.