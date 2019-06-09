بعد تزايد أعداد الضحايا .. "العاطفي": الثقة الزائدة والجهل أهم أسباب الفقدان في الصحراء

ارتفاع النسبة في العامين الأخيرين وهناك مفقودون لم يُعثر عليهم حتى الآن

قال منصور العاطفي مؤسس فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ والمدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، إن الإحصائية العامة تشير إلى زيادة فقدان الأشخاص في فصل الصيف؛ للثقة الزائدة، ولزيادة حرارة الشمس والظمأ، ما يعجل بهلاك الضحايا من جراء الإجهاد الحراري والجفاف.

وأشار إلى أن الأشخاص المفقودين يغامرون بدخول الصحراء بسيارات قد تتعطل في ثوانٍ؛ ففي يوم أمس فقط، انفجرت إطارات خمس سيارات في المنطقة الجبلية بسبب حدة الصخور.

وأضاف "العاطفي" أن النسب المئوية للمفقودين في الصحراء السنوية كانت ما يقارب 23 إلى 30 نسبة 80 ٪ منهم متوفون، لافتًا إلى تزايد النسبة في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك لأمور عدة؛ منها الجهل سواء كان جهلاً طبيعيًا أو بسبب مرضي أو غيره، فإنهم يقتحمون الصحراء وهم لا يعرفون حتى الاتجاهات الأربعة وليست معهم أجهزة جي بي إس أو جهار الثريا ولا مركبة إضافية، إنما من واقع تهور السائق ومجاملة مرافقه يدخل الصحراء للصيد أو اختصار طريق معين أو الهروب من نقطة أمنية لوجود ممنوعات معهم أو لأي سبب آخر ثم يقع ما لا يُحمد عقباه.

وأردف "العاطفي": بدأت تزيد هذه النسبة إلى أن وصلت في السنتين الأخيرتين إلى 35 مفقودًا، مستطردًا أن هناك حالات مفقودين لم يعثر عليهم حتى الآن، لدرجة أنه عثر على شخص قبل خمس سنوات كان مفقودًا منذ 15 عامًا وبعد السيول في أحد الشعبان عثر على سيارته وجثته متحللة من قِبل متنزه بعد أن حرك السيل السيارة من مكان مختفٍ.

وكشف العاطفي أن هذه السنة وصل العدد إلى 45 مفقودًا منهم تسعة أشخاص خلال شهر فقط.