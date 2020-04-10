تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في بيت لحم والخليل

مما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 266

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل؛ ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 266.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس كورونا: إن اثنتين من الإصابات سُجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، وشقيقها البالغ من العمر 25 عامًا، موضحاً أن الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى عن طريق زوجها المصاب في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأضاف أن حالات التعافي ارتفعت إلى 45 حالة؛ بينها 9 حالات في قطاع غزة، كما أن نتائج 25 عينة لمواطنين فلسطينيين من قرية بيت سكاريا جنوب غرب بيت لحم؛ جاءت نتائجها سليمة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الأيام لمنع استمرار تفشي وباء كورونا.