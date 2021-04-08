القاهرة.. "نقلي" يستقبل المندوب الدائم لقطر بالجامعة العربية

استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم بن عبدالعزيز محمد السهلاوي.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.