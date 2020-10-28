"الصحة العالمية" تعلن تسجيل 2.8 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" خلال أسبوع

قالت: أوروبا سجّلت أعلى عدد من الحالات الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل نحو 3 ملايين حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19"، حول العالم خلال الأيام السبعة الماضية، وهو مستوى قياسي.

أوضحت المنظمة أنه تم تسجيل أكثر من 42 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم حتى الخامس والعشرين من أكتوبر، و1.1 مليون حالة وفاة، وفي الأسبوع الماضي تم تسجيل 2.8 مليون حالة إصابة جديدة و40 ألف حالة وفاة.

وأضافت، أن أوروبا تسجل أعلى عدد من الحالات الجديدة للأسبوع الثاني على التوالي عند أكثر من 1.3 مليون حالة، أي بزيادة 33% مقارنة بالأسبوع السابق، ما يسهم بنسبة 46% أو نحو نصف عدد الحالات العالمي في الأسبوع الماضي وفق ما نقلته "سي إن إن".

كما يتزايد أيضاً عدد الوفيات بالمنطقة، إذ ارتفع بنسبة 35% عن الأسبوع السابق، مما يمثل ما يقرب من ثلث كافة حالات الوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من الاختلافات الإقليمية، إلا أن الدول التي سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة في الأسبوع الماضي لا تزال مماثلة لما كانت في الأسابيع الثلاثة السابقة، وهي: الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة.