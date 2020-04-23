نتائج "خان" سلبية وصلاة الجماعة تعود بباكستان.. هنا جديد "كورونا" بجنوب آسيا

الهند خفّفت العزل المفروض منذ 40 يومًا واستأنفت أنشطة المزارع والمصانع جزئيًّا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب آسيا، تجاوَز 37 ألفًا أكثر من نصفها في الهند؛ فيما يعقّد مهمة الحكومات التي تتطلع إلى تخفيف إجراءات العزل العام التي دمرت سبل عيش الملايين.

وسعت السلطات الهندية هذا الأسبوع لتخفيف العزل العام المفروض منذ 40 يومًا على سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بأن سمحت باستئناف أنشطة المزارع والمصانع في المناطق الريفية الأقل تأثرًا بالوباء؛ لكنها سجلت أمس الأربعاء أكثر من 1400 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21392.

وفي باكستان، التي تبلغ الإصابات فيها نحو نصف عدد الحالات في الهند، قالت وزيرة الإعلام: إن نتائج فحص أُجري لرئيس الوزراء عمران خان، جاءت سلبية.

وأُجرِيَ الاختبار لرئيس الوزراء بعدما اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس منظمة خيرية كبيرة في البلاد ثبت لاحقًا أنه مصاب بالفيروس.

ووفق "رويترز"، قالت وزيرة الإعلام فردوس عشق أوان: "يسعدني أن أعلن أن نتائج فحصه جاءت سلبية".

غير أن القلق يتزايد بعد سماح باكستان، استجابة لمناشدات جماعات دينية، بصلاة الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان؛ برغم تحذيرات الخبراء من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل خارج عن السيطرة.

وحتى الآن شهد جنوب آسيا، الذي يسكنه خُمس سكان العالم، عددًا من الإصابات أقل منه في دول غنية مثل بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

غير أن ذلك ربما يرجع إلى انخفاض معدل الفحوص الذي يقول الخبراء إنه ربما يؤدي لعدم رصد الفيروس.

وفيما يلي أرقام حكومية رسمية عن انتشار الفيروس في جنوب آسيا:

* يوجد في الهند 21392 حالة مؤكدة؛ بما في ذلك 681 حالة وفاة.

* يوجد في باكستان 10513 حالة، بينها 224 حالة وفاة.

* يوجد في أفغانستان 1176 حالة، من بينها 40 حالة وفاة.

* يوجد في سريلانكا 330 حالة، منها 7 وفيات.

* يوجد في بنجلادش 3772 حالة، بينها 120 حالة وفاة.

* يوجد في جزر المالديف 34 حالة، ولا يوجد وفيات.

* في نيبال 30 حالة، ولا يوجد وفيات.

* أعلنت بوتان عن اكتشاف ست حالات، ولا وفيات.