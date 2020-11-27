تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل

الحالة تستمر حتى الثامنة ‏مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تُسبق برياح ‏سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية حائل

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27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 01:25 PM

الحالة تستمر حتى الثامنة ‏مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تُسبق برياح ‏سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

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