تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل

الحالة تستمر حتى الثامنة ‏مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تُسبق برياح ‏سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏