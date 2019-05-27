شاهد.. 2500 كشاف يقدمون 160 ألف ساعة تطوعية في الحرمين ومطار جدة

تابعين لوزارة التعليم وعبر مراكز الخدمة والبرامج التطوعية

تواصل كشافة وزارة التعليم وبمشاركة أكثر من 2500 كشاف وطالب وطالبة خدماتهم التطوعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر مراكز الخدمة والبرامج التطوعية (بادر، إيثار، ولبيك).

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي أن الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك شهدت مشاركة أكثر من ٢٥٠٠ كشاف وطالب وطالبة بأكثر من ١٦٠ ألف ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من خلال مركز بادر للأعمال التطوعية في تعليم مكة المكرمة ومركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنورة وبرنامج لبيك الكشفي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتعليم جدة، وذلك ضمن البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي الكشفي، من خلال المسار التطوعي.

وأضاف "الصبيحي" أن الطلاب والكشافة في مركز بادر للأعمال التطوعية في تعليم مكة المكرمة والبالغ عددهم أكثر من ٢٢٠٠ كشاف وطالب، أرشدوا ووجهوا أكثر من ٢٤٣ ألف معتمر ومصلٍّ من أول أيام رمضان وحتى يوم أمس الأول، في حين ساهموا بإيصال قرابة ٢٠ ألف معتمر عبر دفع العربات الفردية، وتم إيصال قرابة ٣١٦ ألف معتمر وزائر عبر عربات الجولف، فيما تم توزيع ٤٤ ألف وجبة لإفطار الصائمين، وأكثر من ٦٤ ألف عبوة تمر للمعتمرين والمصلين، وغيرها من الخدمات التي استفاد منها قرابة ٦٨٨ ألف معتمر ومصلّ في الحرم المكي الشريف وساحاته والجهات الأخرى، بساعات عمل تجاوزت ١١٨ ألف ساعة عمل يومياً.

وأشار "الصبيحي" إلى أن أكثر من ٢٢٠ طالباً وكشافاً في مركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنورة قدّموا أكثر من ٢٦ ألف ساعة عمل أسهموا بها في تسهيل حركة الزوار وتنقلهم باستخدام عربات مجهزة تنقلهم من المسجد النبوي إلى مقارّ سكنهم أو مركباتهم، بالإضافة لمساعدة رجال المرور والمشاة وإرشاد التائهين مع مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وسقيا المياه وتوزيع الوجبات، وغيرها من الخدمات في المسجد النبوي الشريف.

ولفت "الصبيحي" إلى أن ٧٠ كشافاً وقائداً كشفياً في مركز لبيك الكشفي بتعليم جدة يقدمون عدداً من المبادرات الإنسانية؛ ومنها إفطار صائم والسقيا والإرشاد وتنظيم الحشود وخدمة المسنين، يستفيد من خدماته أكثر من 5 آلاف معتمر يومياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.