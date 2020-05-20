عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة

متوجهة لعدة محافظات في اليمن امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمهاالمملكة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 مايو 2020م إلى 19 مايو 2020م تحمل 1,873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، 5,000 كرتون تمور تزن 49 طناً، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن.

وهذه المعونات تأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.