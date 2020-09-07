احذروا وإياكم والسيول.. "مدني مكة" عن تنبيه "الأرصاد": اتبعوا الإرشادات

سحب ممطرة ورياح وشبه انعدام للرؤية تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة ،اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة والكامل، وخليص، وميسان، والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

7

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 09:55 AM

سحب ممطرة ورياح وشبه انعدام للرؤية تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 8 مساءً

احذروا وإياكم والسيول.. "مدني مكة" عن تنبيه "الأرصاد": اتبعوا الإرشادات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

0 2,191

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة ،اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة والكامل، وخليص، وميسان، والأجزاء المجاورة لها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020