شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام

تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (7) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

