"المسحل" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي

تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.



وشهد الاجتماع مناقشات الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقريرين الإداري والمالي، كما ناقش بعض المقترحات المطروحة.