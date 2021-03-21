للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة

إجمالي الضحايا بالفيروس ارتفع إلى 30.061

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (الأحد)، بتخطي إجمالي عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا، لعتبة الـ 100 حالة للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، فيما فاق العدد الإجمالي للإصابات 3 ملايين حالة.

وأضافت أنها سجلت 102 حالة وفاة في الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 30.061، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 20.428 إصابة في الفترة ذاتها؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3013122 حالة.