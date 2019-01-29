تفاعلاً مع "سبق".. بلدية فيفاء تُنهي معاناة المواطنين مع طريق الرميح

"ابن منيف": قريبًا سيتم سفلتة معظم الطرق الفرعية في أنحاء المحافظة

شرعت بلدية محافظة فيفاء في سفلتة طريق الرميح بفيفاء؛ وذلك ضمن جهودها في تعبيد الطرق وسفلتتها لخدمة المواطنين.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور سالم بن علي منيف لـ"سبق" أن البلدية حريصة على تقديم خدماتها، وإيصالها للمواطنين كافة في أنحاء المحافظة".

وبشَّر "ابن منيف" الأهالي عبر "سبق" بأن البلدية أعلنت عبر المنصة مشاريع سفلتة معظم الطرق الفرعية بالمحافظة، وقد تم ترسية المشروع، وتسليمه للمقاول، كما تم حصر ودراسة جميع طلبات المواطنين مع أعضاء المجلس البلدي.

ونشرت "سبق" في وقت سابق تقريرًا حول معاناة المواطنين مع طريق الرميح، الذي تفاعلت معه بلدية فيفاء، وأنهت معاناتهم.