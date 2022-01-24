"الدفاع الإماراتية" تعلن: تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقتهما الميليشيات تجاه الإمارات

بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبو ظبي.. بلا خسائر

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أي خسائر بشرية.

كما أكّدت الوزارة، في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء الأخبار كافة من الجهات الرسمية في الدولة.