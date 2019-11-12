شاهد "صباح شقراء" .. أمطار ديمية وأجواء معتدلة تأسر القلوب

أبهجت الأهالي وأسالت الشوارع ولبدت الأرض والسماء غائمة

هطلت، صباح اليوم، أمطار على محافظة شقراء ومراكزها؛ جاءت بين متوسطة وخفيفة، إذ تشكلت السحب منذ ساعات الفجر الأولى ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

وابتهج الأهالي والمتنزهون بأجواء معتدلة أسرت القلوب، وديم متواصل أسال الشوارع ولبد الأرض وأدخل الفرح والسرور على الجميع.

ورصدت عدسة المصوّر عبدالعزيز أبا حسين، تلك الأجواء الماطرة في مدينة شقراء ومركز أشيقر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض.

شقراء أمطار

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12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 11:36 AM

أبهجت الأهالي وأسالت الشوارع ولبدت الأرض والسماء غائمة

شاهد "صباح شقراء" .. أمطار ديمية وأجواء معتدلة تأسر القلوب

فلاح الجوفان

شقراء

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هطلت، صباح اليوم، أمطار على محافظة شقراء ومراكزها؛ جاءت بين متوسطة وخفيفة، إذ تشكلت السحب منذ ساعات الفجر الأولى ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

وابتهج الأهالي والمتنزهون بأجواء معتدلة أسرت القلوب، وديم متواصل أسال الشوارع ولبد الأرض وأدخل الفرح والسرور على الجميع.

ورصدت عدسة المصوّر عبدالعزيز أبا حسين، تلك الأجواء الماطرة في مدينة شقراء ومركز أشيقر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض.

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