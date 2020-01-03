"مفروشات العمر" تواصل عروضها .. بعنوان "أقوى التخفيضات"

معظم الموديلات والطرز المقدمة من الشركة ذات ماركات عالمية

تستمر عروض شركة مفروشات العمر في حملة تخفيضات على منتجاتها في جميع فروعها بالمملكة، تحت عنوان "أقوى التخفيضات"، وتستمر هذه التخفيضات إلى 5 يناير الجاري.

وأعلنت الشركة عروضاً على جميع أنواع وقطع الأثاث بخصومات تراوح بين ٢٠ و٧٠% مما يمكن للجميع التسوق عبر الموقع الالكتروني: alomar.com.sa.

وتتميز الموديلات والطرز التي تقدمها "مفروشات العمر"، بأن معظمها من ماركات عالمية وحصرية وتشمل الموديلات الحديثة "المودرن" والكلاسيك والنيو كلاسيك.

جدير بالذكر أن هذه العروض توفر تشكيلة واسعة بأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، ولوحظ اهتمامهم بالتسوق عبر الإنترنت حيث تم توفير تلك العروض أيضاً على المتجر الإلكتروني والتطبيق الخاص بالجوّالات الذكية.

يُشار إلى أن الشركات توجّهت لابتكار فرص تسويقية متنوعة تؤثر في سلوك الشراء لدى الجمهور حتى أصبحت مواسم متعارفاً عليها وينتظرها العملاء بشكل دوري ليحصلوا على أفضل العروض.