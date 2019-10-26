"بوينج" لشركات الطيران: راجعوا سلامة الطائرات طراز "737"

بعد اكتشاف وجود عيوب في الهياكل المعدنية تستلزم الإصلاح

أصدرت شركة "بوينج" لصناعة الطائرات توجيهاً مباشراً لجميع مشغلي الخدمة، وخاصة من ميتلك طراز "بوينج 737 إن جي"، مفاده أن عمليات التفتيش لنحو 810 طائرات حول العالم كشفت احتياج 38 طائرة لإصلاح الهياكل المعدنية.

وأمرت هيئة الطيران الكورية بوقف استخدام تسع طائرات من بين 42 طائرة طراز "بوينج 737 إن جي" خضعت للفحص، بعد اكتشاف شروخ هيكلية تتطلب الإصلاح.

وبحسب وزارة النقل في كوريا الجنوبية فإن هناك خمس طائرات تشغلها الخطوط الجوية الكورية.

وأوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية، وفق "رويترز"، أن لديهم 18 طائرة من طراز "737 إن جي" وسيتم إبدال الطائرات الخمس بغيرها من الطائرات.

يأتي ذلك القرار بعد طلب من إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة في هذا الشهر لمشغلي الطائرات بمراجعة طائرات "بوينج 737 إن جي" الأقدم.

ويعتبر طراز "737 إن جي" هو الجيل الثالث من طراز "737" والإصدار السابق لطائرات "737 ماكس" التي تم وقف استخدامها في الوقت الحالي.