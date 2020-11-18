بتغريدات وصور.. هكذا احتفت "الشؤون الإسلامية" بالذكرى السادسة للبيعة

نشرت الوزارة تهانئ ومقاطع فيديو لكلمات خادم الحرمين عبر حساباتها المختلفة

واكبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفات وحسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله– مقاليد الحكم بالمملكة، والتي تصادف اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر من كل عام، بنشر عدد من التغريدات والأنفوجرافيك ومقاطع الفيديو التي تحمل عبارات التهنئة بهذه المناسبة، ومقتطفات من كلمات الملك سلمان الخالدة.

وتناولت التغريدات والمقتطفات إبراز ملامح السياسة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين في مختلف القضايا التي تهم المواطن السعودي والمسلمين في العالم، لا سيما ما يتصل باعتزاز الملك المفدى بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

كما تضمنت الكلمات المختارة التنويه بمواقف الملك سلمان من قضايا الغلو والتطرف والإرهاب والتي اتسمت بلغة الحزم والعزم على وأد كل صوره وأشكاله المنحرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

فيما ركزت على أبرز المنجزات التي تحققت للمملكة في عهده الميمون من توفير كل أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الشعب السعودي ومن يفد إلى هذه البلاد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد بتوجيهاته الكريمة وتحمل في طياتها مستقبل واعد للمملكة والشعب السعودي الوفي.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ تنشط في تفعيل دور الوزارة للقيام بدورها المحوري في مواجهة التطرف الفكري، وتحقيق الأمن الفكري والعقدي وترسيخ مبدأ التلاحم بين القيادة والشعب ومن ذلك المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية المتنوعة.