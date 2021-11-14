عاصفة ترابية فاحذروا.. "النقل" تنبّه مستخدمي طريق "المفرق - جدة"

دعوة من الفرع لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة "لسلامتكم جرى التنويه"

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المفرق /#جدة.

ودعا الفرع، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.