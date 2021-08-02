تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).