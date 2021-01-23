حصيلة كورونا بالولايات المتحدة 188,772 إصابة و4,008 حالات وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و4,008 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 12:57 AM

خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالولايات المتحدة 188,772 إصابة و4,008 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و4,008 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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