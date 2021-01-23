حصيلة كورونا بالولايات المتحدة 188,772 إصابة و4,008 حالات وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و4,008 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و4,008 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.