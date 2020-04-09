وكلاء "الكهرباء والماء" بمجلس التعاون يناقشون الجهود لمواجهة "كورونا"

اتفقوا على تبادل الخبرات في اجتماع استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي

عقد وكلاء وزارات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم اجتماعًا استثنائيًا عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة جهود الدول الأعضاء في مواجهة الظروف الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد " Covid-19 " .

وفي التفاصيل، اتفق المجتمعون على استمرار الجهود لمواجهة الأزمة وتبادل التعاون والتحديات والدروس المستفادة فيما بينها.

ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة خلال الأيام القادمة بعقد ورشة عمل خليجية لتباحث خطط الطوارئ والاحترازات الصحية لمواجهة الفيروس للحفاظ على سلامة العنصر البشري المشغل لمحطات التحلية وإنتاج الكهرباء.