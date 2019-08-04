تعرَّف على آخر تحديث لأعداد الحجاج بالمدينة المنوّرة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة ضيوف الرحمن

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى أمس 845625 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 682403 حجاج غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس 163176 حاجاً.