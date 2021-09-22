فريق "رحالة المملكة" يُنظم فعالية للمشي لمسافة 91 كم في "يوم الوطن"

تنطلق من الطائف انتهاءً بقمة "جبل ثرواع"

يعتزم فريق "رحالة المملكة" إقامة فعالية بمناسبة اليوم الوطني الـ91 غدًا الخميس، تتمثل في رياضة المشي لمسافة 91 كم.

وتتمثل نهاية المسار في الوصول لأعلى قمة بالمملكة العربية السعودية، وهي قمة جبل ثرواع "حسب إعلان الاتحاد السعودي بأنها أعلى قمة بالمملكة".

ويقود الفريق الدكتور سامي الغامدي خلال الفعالية التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، احتفاءً بتلك المناسبة الوطنية العزيزة، وتأصيلًا لحب الوطن والانتماء له.