السودان يسجل 90 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 9663

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9663 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4624 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:16 PM

إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 9663

السودان يسجل 90 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9663 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 604 حالات وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4624 حالة.

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