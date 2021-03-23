عطل خطير يضرب تطبيقات "أندرويد" الرئيسة مثل "جيميل".. وجوجل تكشف السر

ظهور إشعارات مفاجئة من التطبيقات تفيد بأنها توقفت عن العمل بصورة كاملة

فوجئ عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" الأشهر في عالم الهواتف الذكية بعطل خطير يضرب معظم تطبيقات "أندرويد" الرئيسة، مثل بريد "جيميل" وخرائط جوجل وجوجل باي.

ورصد عدد من مستخدمي "أندرويد" ظهور إشعارات مفاجئة من تطبيقاتهم بأن التطبيقات توقفت عن العمل بصورة كاملة على هواتفهم، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

واحتاج عدد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تثبيت التطبيق من متجر "جوجل بلاي" وإعادة تثبيته مرة أخرى، حتى يعود التطبيق إلى العمل مجدداً.

ولكن نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني، بإلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق "أندرويد سيستم ويب فيو"، وهو التطبيق الذي يوفر عرض متصفح يشبه كروم داخل التطبيقات.

وعلل الخبراء ذلك الأمر إلى أنه عيب في تطبيق "أندرويد سيستم ويب فيو"، يعوق عمل تطبيقات "أندرويد" الرئيسة.

وبالفعل، أكد المتحدث الرسمي باسم جوجل، أنهم على علم بتلك المشكلة من تعطل تطبيقات "أندرويد"، بسبب "ويب فيو"، مشيراً إلى أن خبراء الشركة يعملون حالياً على إصلاح العطل بشكل كامل.