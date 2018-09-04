انطلاق العيادة المتنقلة في محافظة الليث

لتسهيل الخدمات الصحية للقرى النائية

طلقت صحة جدة، مطلع هذا الأسبوع، العيادة الطبية المتنقلة في قرية عواها التابعة لمحافظة الليث؛ لتسهيل وصول الخدمات الصحية للقرى النائية.

وتقوم فكرة العيادات المتنقلة والتي تدعمها الوزارة على إيصال الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول إلى تلك الخدمات، بسبب بُعد المراكز الصحية والمستشفيات أو صعوبة الوصول للخدمات الصحية المتاحة، حيث تعنى الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات والمشاريع بأحدث وأفضل التجهيزات اللازمة لتقديم هذه الخدمات وفق أعلى المستويات.

وتأتي هذه الزيارة للعيادة المتنقلة كإحدى قنوات التواصل الفعالة مع المجتمع بهدف الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي بالخدمات التي تقدمها الصحة وتسهيل وصول الرعاية الصحية إلى المزيد من أهالي تلك القرى، حيث ستقوم العيادة بزيارة عدة قرى في محافظة الليث والتي تشمل: منسا بجالة، وعيار، وأخيراً ضهيا وشال، وتستمر إلى يوم 25 سبتمبر الجاري.

وتوفر العيادات المتنقلة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل عيادة عامة، وعيادة الأسنان، بالإضافة إلى عيادة رعاية الأمومة، والتطعيمات الأساسية، والأمراض المزمنة، إلى جانب الفحوصات الأساسية، وصورة الدم الكاملة، وفحص الهرمونات والأملاح والأنزيمات، والفحص الكيميائي للدم وخدمات الأشعة، في حين يتكون الكادر المشغل لهذه العيادة المتنقلة من طبيب عام وطبيب أسنان وأخصائي مختبر وأخصائي أشعة وممرض وممرضة ومساعد طبيب أسنان والسائق.