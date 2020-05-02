شاهد من الحرم.. "إمارة مكة" تواصل بث صور الاعتزاز بـ"أبطال في الميدان"

بشكل يومي.. يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا

تواصل إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وبشكل يومي، بث صور لأبطال الميدان من رجال أمن وممارسين صحيين ومن مختلف القطاعات الأخرى، وهم يبذلون الجهد أثناء أداء مهامهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي صور اليوم؛ ظهر رجال الأمن من داخل المسجد الحرام وهم يؤدون عملهم على أكمل وجه في ظل أزمة كورونا.

وجاءت فكرة نشر الصور بشكل يومي تحت عنوان "أبطال في الميدان"، حيث يتم من خلاله بث صور للأبطال في كافة القطاعات العاملين في الميدان، كرسالة اعتزاز بهم من إمارة المنطقة والمجتمع على ما يقدمونه من خدمات وجهود لمواجهة هذه الأزمة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والرامية لسلامة المواطنين والمقيمين.