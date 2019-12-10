أمير مكة المكرمة: ميزانية الدولة تحمل الخير والنماء وفق رؤية طموحة

بعث برقيتين لخادم الحرمين وولي عهده للتهنئة والتعبير عن الامتنان

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2020 .



وقال الأمير خالد الفيصل في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي ۲۰۲۰م وما تحمله في طياتها من الخير والنماء والسخاء وفق رؤية طموحة تعتمد بعد الله على تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية بكافة مناطق المملكة، وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم للنهوض بإقتصاد مملكتنا الغالية ومواكبة التطورات لتحقيق رؤية التطوير والتنمية "۲۰۳۰" بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.



وفي برقية تهنئة مماثلة لولي العهد، قال أمير مكة: أتقدم لسموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي ۲۰۲۰م وما تحمله في طياتها من بشرى سارة بالخير والعطاء والسخاء ما يؤكد مضي بلادنا الغالية نحو التقدم وتحقيق تنمية مستدامة وفق رؤية المملكة (۲۰۳۰) في كافة مناطقها، بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه وبجهود سموكم الكريم.