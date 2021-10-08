انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الجمعية العمومية لـ"ويبو" انعقدت خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2021

شاركت الهيئة السعودية للملكية في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" المنعقدة خلال المدة من 4 إلى 8 أكتوبر 2021 م، وجرى خلال الاجتماعات اعتماد رئاسة المملكة لأربع جمعيات، إضافة إلى رئاسة مؤتمر ويبو.

وانتخب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، رئيسًا لجمعية اتحاد برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تُعنى بحماية المصنفات وحقوق مؤلّفيها.

وتتيح الاتفاقية لأصحاب المصنفات تحديد وسيلة التحكم في طريقة استخدام مصنفاتهم ومن يستخدمها، وشروط الاستخدام؛ حيث أبرمت اتفاقية برن عام 1886م، وانضمت إليها المملكة عام 2003م، ويبلغ عدد أعضائها 177 دولة.

وجرى انتخاب نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس رئيسًا لجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية "اتحاد باريس"؛ حيث تولّت المملكة رئاسة الاتحاد للمرة الثانية على التوالي، وتُعنى الجمعية بما يتعلق بالملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات، وقد أبرمت اتفاقية باريس عام 1883م، وانضمت إليها المملكة عام 2003م، ويبلغ عدد أعضائها 175 دولة.

وانتخب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية الدكتور علي الشنقيطي رئيسًا لجمعية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

وتُعنى الجمعية بوضع مجموعة من التقييدات والاستثناءات الإلزامية لفائدة المكفوفين ومعاقي البصر وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وقد اعتُمدت معاهدة مراكش عام 2013م، وانضمت إليها المملكة عام 2018م ويبلغ عدد أعضائها 80 دولة.

وأخيرًا انتخب مستشار الملكية الفكرية شايع الشايع رئيسًا لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" الذي يعدّ أحد ثلاثة أجهزة رئيسة في المنظمة.

ويناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، وللمؤتمر أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي، وتعدّ المملكة عضوًا في المؤتمر منذ عام 1982م، كما تم تعيين الأستاذ شايع الشايع رئيسًا لجمعية اتحاد لوكارنو الذي يعدّ تصنيفًا للتصاميم الصناعية، وانضمت إليه المملكة عام 2020م، ويبلغ عدد أعضائه 60 دولة.