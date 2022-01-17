"العلا".. عندما يمتزج جمال الطبيعة والأنشطة السياحية المُبتكرة

تحتضن الحِجر أحد مواقع التراث العالمي لدى منظمة "اليونسكو"

تتميز العلا بأنها من أندر الأماكن التاريخية المفتوحة التي عرفها الزمن في شبه الجزيرة العربية، وهي موطن الحِجر أحد مواقع التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وعُرِفَت بأهميتها التاريخية والجيولوجية والجغرافية.

واستمدت العلا أهميتها من وقوعها على مفترق الطرق الواقع في طريق الحرير وطريق البخور، ويعيد العالم اكتشاف تلك الأرض التي نقشت فيها الحضارات آثارها، وتبوأت هذه المدينة التي تمتاز بالجمال المُهيب بين آثار التاريخ والحضارة بمكانة بارزة على خارطة السياحة السعودية، بعد أن أولتها "روح السعودية" اهتمامًا كبيرًا من خلال الترويج لأنشطتها وفعالياتها بعد إدراجها ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته في شهر سبتمبر 2021، وتُعرض فيها كل الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة حتى مارس 2022م وهو ما يتيح المجال للسياح والزوار من الداخل والخليج ومن كافة أنحاء العالم فرصة الاختيار مما يناسبهم من الفعاليات التي تُلبي تطلعاتهم وأذواقهم.

وحرصًا على جذب السياح؛ تُقدم "لحظات العُلا" أربعة مهرجانات متألقة، منها شتاء طنطورة الشهير الذي بدأ في 21 ديسمبر 2021 ويستمر حتى 12 فبراير 2022، والعائد بأسلوب جديد لإحياء التراث والروح من سبق الهجن والأناقة والفن المميّزة إضافة إلى الحفلات الموسيقيّة العالمية، وتجارب الطهي الجديدة والمثيرة، بالإضافة إلى توفير المساحة المثالية لانطلاقة العائلة والشباب بين المناظر الطبيعية الفريدة وثقافة وتقاليد العلا.

وتتضمن الفعاليات التي ستحتضنها "العُلا" فعالية الفن المقامة من 13 إلى 26 فبراير 2022، و"سماء العُلا" الممتدة من 27 فبراير وحتى 13 مارس2022، بالإضافة إلى فعالية الاستجمام والتأمل وتمتد من 13 إلى 17 مارس 2022، وتجربة سحر صحراء العلا والاستمتاع بتأمل النجوم وأنت محاط بالتكوينات الصخرية الغامضة والمميزة لمنطقة الغراميل وبقيادة مرشد سياحي، استمتع أيضاً بالعشاء وبجلسة الشواء في الهواء الطلق.

ويستطيع الزائر والسائح القيام بجولة دادان، المملكة القديمة لحضارات اللحيانيين والدادانيين بعد استكشاف الآثار ستأخذك خدمة الحافلات في رحلة تستغرق 10 دقائق إلى جبل عكمة، وهي مكتبة مفتوحة للنقوش والفنون الصخرية في وادٍ صحراوي مذهل.

ولعشّاق البولو عليهم الاستمتاع ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تُعد لعبة الملوك والأمراء قديماً، بمشاركة فريق لادولفينا السعودية للبولو والأسطورة أدولفو كامبياسو في ملعب العلا، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2022.

ويتميز مهرجان فنون العُلا، بأنه المكان الأسمى ليستلهم الزوار ويتمتعوا بالابتكارات الفنيّة من مسيرة العُلا العريقة عبر آلاف السنوات. معارض فنية ولقاءات متنوعة بمشاركة العديد من المواهب الفنية السعودية، الإقليمية والدوليّة، والذي سيقام من 13 إلى 26 فبراير 2022.

ووسط هذا الزخم الكبير الذي تشهده المملكة هذا الشتاء، أتاحت "روح السعودية" فرصة الاطلاع على كل الأنشطة والفعاليات والعروض والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم (https://calendar.visitsaudi.com/) الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، لتعرض من خلاله كل الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها حتى شهر مارس المقبل 2022م.

وتفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعية والعالمية التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين الفرص غير المسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحية وفعاليات ترفيهية متميزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالسعودية؛ لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح.

يأتي ذلك في ظل مراعاة كل الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحية وترفيهية آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع "حياكم بالسعودية".