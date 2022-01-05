رقابة مشددة على تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية في صامطة

من خلال تنفيذ جولات ميدانية مستمرة على جوامع المحافظة

كثّفت إدارة المساجد بمحافظة صامطة، جولاتها الميدانية لمتابعة مدى تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في جوامع المحافظة.

وكلّفت الإدارة لجانًا من وحدة المراقبين، بالقيام بجولات ميدانية مستمرة ومشددة على جوامع المحافظة؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وتابعت تلك اللجان عمليات التنظيم في أكثر من 700 جامع ومسجد، شملت الجوامع الرئيسية، وتم من خلالها وضع نقاط فرز ومتابعة لتفعيل تطبيق "توكلنا" و"لبس الكمامة"، و"التباعد الجسدي"، و"منع المخالفين للإجراءات الاحترازية" من الدخول وفق توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.