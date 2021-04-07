إغلاق 12 مسجداً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة كورونا.. 4 منها في الرياض

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 59 يوماً 502 مسجد تمّ فتح 475 منها بعد الانتهاء من التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 59 يوماً 502 مسجد؛ تمّ فتح 475 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة: 4 مساجد في منطقة الرياض؛ تمّ رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقتَي مكة المكرّمة وعسير؛ تمّ رصد ثلاث حالات إصابة في كل منها، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الباحة، بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً: ستة مساجد بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقتَي مكة المكرّمة والقصيم، ومسجدين في المنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وجدّدت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.