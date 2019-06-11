أسعار النفط ترتفع بفضل صعود الأسواق المالية

بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 62.71 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مقتديةً بصعود الأسواق المالية ومتلقيةً الدعم من توقعات بأن "أوبك" ستُبقي على قيود الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل، مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7 %.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعةً 59 سنتاً أو 1.1 %.