أسعار النفط ترتفع بفضل صعود الأسواق المالية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مقتديةً بصعود الأسواق المالية ومتلقيةً الدعم من توقعات بأن "أوبك" ستُبقي على قيود الإمدادات.
وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل، مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7 %.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعةً 59 سنتاً أو 1.1 %.
بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 62.71 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مقتديةً بصعود الأسواق المالية ومتلقيةً الدعم من توقعات بأن "أوبك" ستُبقي على قيود الإمدادات.
وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل، مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7 %.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعةً 59 سنتاً أو 1.1 %.