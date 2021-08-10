"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على وادي الفرع وينبع

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي وادي الفرع وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

0

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 08:37 AM

قال: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى السادسة مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على وادي الفرع وينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 172

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي وادي الفرع وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021