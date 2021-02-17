باريس سان جيرمان يكبد برشلونة خسارة ثقيلة .. وليفربول يتفوق على لايبزيغ بثنائية

وضعا قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال

وضع باريس سان جيرمان قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الإسباني لحساب ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

يدين الفريق الباريسي بالفضل إلى نجم الفريق كيليان مبابي بتسجيله ثلاثة أهداف بالدقائق (32) و(65) و(85) وأيضًا للإيطالي مويز كين الذي أضاف الهدف الرابع عند الدقيقة (70) في حين وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البارسا الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ويتجدد لقاء الفريقين من جديد يوم 10 مارس في مباراة العودة على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" لتحديد المتأهل لربع النهائي.

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن النهائي ليضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أُقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بسبب قيود السفر إلى ألمانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا.

سجل ثنائية الريدز كل من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 53 والسنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 58.