جراء كورونا.. 80 شخصاً دخلوا العناية المركزة خلال 24 ساعة

لترتفع عدد الحالات الحرجة في المملكة إلى 1564 حالة

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1564 حالة حرجة، بعد أن سجّلت اليوم 80 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 101914 حالة، فيما تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72817 حالة.