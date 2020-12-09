كوريا الجنوبية: 686 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 39441

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية سجّلت 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39441.

وأضافت وكالة مكافحة الأمراض، إن من بين الـ 686 إصابة المسجلة حديثاً، كانت هناك 662 إصابة محلية، و24 إصابة وافدة من الخارج.