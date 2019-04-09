وفد "صحة نجران" يزور المعالم الأثرية والتاريخية بالمنطقة

شملت موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة والأسواق الشعبية

زار وفد منسوبي ومنسوبات مستشفى الملك خالد بصحة نجران، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية، والمسار الزراعي، ومتنزه الملك فهد بمنطقة نجران؛ خلال رحلة سياحية.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوّار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرحٍ مفصّل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار وفد صحة نجران القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية، فيما شملت الزيارة المسار الزراعي ومتنزه الملك فهد بغابة سقام.