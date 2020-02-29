"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط المملكة وشرقها

رياح سطحية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرّمة)، وسماءً غائمة إلى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.