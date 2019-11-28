"خيسوس" لصحفيي "البرازيل": أنتم لا تعرفون "الهلال".. سيفوزون على "الترجي" وقد لا نصل للنهائي

تحدث المدير الفني لفريق فلامنغو، البرتغالي "خورخي خيسوس" عن بطولة كأس العالم للأندية التي سيشارك بها الشهر المقبل بعد تتويجه مع فريقه بلقب كأس الليبرتادوريس.

وتوّج فلامنغو باللقب القاري بعد غياب طويل استمر لعدة عقود، عقب فوزه على ريفربليت الأرجنتيني بهدفين لهدف في النهائي الذي أقيم في دولة البيرو.

وتحدث "خيسوس" في المؤتمر الصحفي الأخير عن المسابقة العالمية؛ حيث وجّه حديثه للصحفيين هناك بقوله: إن عدم وصول فلامنغو للنهائي لن يكون مخيباً للآمال، ولكنه سيكون خيبة أمل.

وأضاف متحدثاً عن الهلال للصحفيين هناك: "أنتم لا تعرفون الهلال.. سيفوز على الترجي وسيقابلنا في نصف النهائي وستكون المباراة نارية".

وتحدث "خيسوس" عن تواجده في فلامنغو؛ حيث قال: "أعيش أجمل سنة لي على المستوى التدريبي.. جئت لفلامنغو ضد الجميع حتى ضد وكيل أعمالي، لكن الأمور سارت على أفضل وجه".