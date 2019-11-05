"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.
وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.
وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.
أرامكو اكتتاب أرامكو
مصادر تشير إلى أن الشركة ستدرج 2% من أسهمها في البورصة
كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.
وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.
وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.