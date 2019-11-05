





13

مصادر تشير إلى أن الشركة ستدرج 2% من أسهمها في البورصة

"رويترز": أرامكو تطرح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 17 نوفمبر

كشفت مصادر أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري في 17 نوفمبر، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 نوفمبر.

وقالت المصادر وفق وكالة "رويترز": الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.