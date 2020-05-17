موجز "سبق": خفض مشهود بأسعار الوقود.. ومكرمة ملكية شملت هؤلاء

منع التجوُّل على مدار اليوم في العيد.. ونيران صديقة تصيب إيران

كعادتها، واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وعاش السعوديون أسبوعًا عامرًا بالأحداث، بدأ بانخفاض ملحوظ بأسعار البنزين في المراجعة الدورية لشركة أرامكو، مرورًا باتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات الاقتصادية الإضافية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية.

كما شهد الأسبوع الحافل قرارًا بمنع التجول على مدار اليوم في جميع أنحاء السعودية من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال لمنع تفشي الوباء، فيما وجّه خادم الحرمين الشريفين بمكرمة ملكية، شملت صرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

خفض أسعار الوقود

في مراجعتها الدورية لأسعار الوقود خفّضت أرامكو أسعار البنزين؛ ليصبح سعر بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح سعر بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر؛ ليشكل ذلك انخفاضًا واضحًا عن أسعار شهر إبريل.

https://sabq.org/ypXhKF

إجراءات اقتصادية إضافية

في مواجهة أزمة كورونا اتخذت السعودية عددًا من الإجراءات الاقتصادية في مواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية، شملت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5 %) إلى (15 %) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام 2020م.

https://sabq.org/mKFrnj

منع التجوُّل في العيد

شهد الأسبوع عددًا من القرارات والإجراءات على ضوء تطورات جائحة كورونا في السعودية؛ إذ أصدر خادم الحرمين قرارًا بمنع التجول طوال اليوم في مدن ومناطق السعودية كافة من تاريخ 30 رمضان إلى 4 شوال. فيما مددت وزارة الداخلية فترة السماح بالتجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان. كما قررت الداخلية منع التجول في محافظة بيش بجازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وكذلك رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة.

https://sabq.org/fxtKYz

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مكرمة ملكية

وجَّه خادم الحرمين الشريفين بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل، و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

https://sabq.org/TDhnWz

قرارات مجلس الوزراء

في جلسته الأخيرة عبر الاتصال المرئي أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين جملة من القرارات، من بينها: الموافقة على تحويل ملكية "الشركة الوطنية للإسكان" للدولة، وكذلك إقرار آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية.

https://sabq.org/QKSf6W

خفض إنتاج النفط

وجَّهت وزارة الطاقة شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافية طوعية، تبلغ مليون برميل يوميًّا، تضاف إلى التخفيض الذي التزمت به السعودية في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة في 12 إبريل 2020. وتستهدف السعودية من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشارِكة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنِسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.

https://sabq.org/4WHvyb

تعديلات نظام الأحوال المدنية

تعديلات جديدة شهدتها اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين. ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم إلغاء مهلة الانتظار البالغة 14 يومًا للمتقدم لاستخراج هوية وطنية (بدل فاقد) من تاريخ الإبلاغ، كما تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.

https://sabq.org/cYVbws

إجازة العيد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال.

https://sabq.org/XWVrgP

العمل المرن

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بالعمل المرن، الذي يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن، يحقق مصلحة الطرفين.

https://sabq.org/C6DWwB

وزارة التعليم ورفع كفاءة الإنفاق

أصدر وزير التعليم قرارًا بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته، وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

https://sabq.org/CdzJsq

نيران صديقة تصيب إيران

في واقعة غريبة أقدمت مدمرة تابعة للجيش الإيراني على قصف سفينة حربية إيرانية أخرى بالخطأ في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عُمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية؛ ما أوقع 19 قتيلاً و15 مصابًا.

https://sabq.org/sSgzpG

https://sabq.org/Jr8jBs